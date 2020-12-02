شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للارتفاع بعد إعادة اختبار مستوى 0.7335، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7413 وتمتد إلى 0.7530.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7335.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7335 والمقاومة 0.7460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد