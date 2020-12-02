شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للارتفاع بعد إعادة اختبار مستوى 0.7335، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7413 وتمتد إلى 0.7530.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7335.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7335 والمقاومة 0.7460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 02-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.