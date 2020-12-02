شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل النموذج السلبي – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بكسر مستوى 47.30 والثبات دونه، ليكمل تشكيل نموذج القمة المزدوجة ويفعّل تأثيره السلبي الذي يدعم التوقعات ببدء موجة تصحيحية هابطة، مع التذكير بأن الهدف السلبي الأول يتواجد عند 45.88.

من هنا، فإن الميل الهابط سيبقى مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 43.94 كمحطة تصحيحية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 47.30 ثم 48.10 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.50 والمقاومة 48.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط