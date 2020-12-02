شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تأكيد كسر مستوى 44.70 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 43.25، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 41.40.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 44.70 ثم 45.65 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط