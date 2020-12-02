شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تأكيد كسر مستوى 44.70 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 43.25، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 41.40.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 44.70 ثم 45.65 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يؤكد الكسر – تحليل - 02-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.