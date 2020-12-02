شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب فوق مستوى 1805.00، لكنه يواجه مقاومة قوية يشكّلها المتوسط المتحرك 50، مما قد يدفع السعر لتقديم بعض الميل الهابط المؤقت قبل العودة لاستئناف الميل الصاعد.

يحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لاختراق مستوى 1818.00 لتأكيد الاندفاع نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1795.00، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد، بينما يتواجد الهدف الإيجابي التالي عند 1838.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1838.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد