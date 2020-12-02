شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج 16 شركة قطاع أعمال عام مدرجة فى البورصة 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت نتائج 16 شركة قطاع أعمال عام، مدرجة في البورصة المصرية خلال العام المالى 2019-2020 حيث نجحت 5 شركات أدوية في تحسين نتائجها بشكل كبير فيما تراجعت نتائج 5 شركات رابحة في الوقت الذى ارتفع عدد الشركات الخاسرة لـ 6 شركات .أولا الشركات التي زادت إيراداتها وأرباحها
1 - شركة ممفيس ربحت 17.4 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق ،وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات، مقابل 359.65 مليون جنيه .
2- شركة العربية للأدوية ربحت 93.6 مليون جنيه، مقابل 43.1 مليون جنيه و
وارتفعت إيراداتها ل 520.79 مليون جنيه مقابل 436.35 مليون جنيه.
3 - شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ربحت 93.38 مليون جنيه، مقابل 6.7 مليون جنيه ،وارتفعت إيراداتها ل 812.54 مليون، مقابل 638.4 مليون جنيه.
4 - شركة الإسكندرية للأدوية ربحت 170.04 مليون جنيه، مقابل 112.85 مليون جنيه ،وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 829 مليون جنيه .
5 - شركة القاهرة للأدوية ربحت 109.14 مليون جنيه، مقابل 85.17 مليون جنيه وارتفعت مبيعاتها ل 1.01 مليار جنيه، مقابل 962.9 مليون جنيه.
ثانيا شركات تراجعت أرباحها وإيراداتها
1- شركة مصر الجديدة التابعة للقابضة للتشييد تراجعت أرباحها بنسبة 2.88 % خلال العام المالي 2019-2020،حققت أرباحاً 365.57 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 376.39 مليون جنيه ،وتراجعت الإيرادات إلى 1.099 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه.
2 - شركة مصر للفنادق، التابعة للقابضة للسياحة ،تراجعت أرباحها بنسبة 67.5 % على أساس سنوي ،حققت أرباحاً 57.4 مليون جنيه ،مقابل 176.39 مليون جنيه بالعام المالي الماضي، وتراجعت المبيعات إلى 267.57 مليون جنيه، مقابل 496.5 مليون جنيه .
3 – شركة اسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، تراجعت أرباحها 19.2%، بلغت أرباحها 1.48 مليار جنيه، مقابل 1.83 مليار جنيه ،وتراجعت المبيعات إلى 2.55 مليار جنيه، مقابل 2.92 مليار جنيه.
4 - شركة القناة للتوكيلات الملاحية حققت أرباحاً بلغت 328.4 مليون جنيه،مقابل 225.5 مليون جنيه، وتراجعت الإيرادات إلى 55.5 مليون جنيه مقابل 86.8 مليون جنيه.
5 - شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، تراجعت أرباحها 18%، حققت 63.7 مليون جنيه، مقابل 77.45 مليون جنيه،
وحققت إيرادات بلغت 365.7 مليون جنيه، مقابل 362.5 مليون جنيه.ثالثا شركات خاسرة
1 - الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحرى ارتفعت خسائرها 12.3 % خسرت 25.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه.
وانخفض إجمالى إيرادات الشركة إلى 11.27 مليون جنيه، مقابل 13.25 مليون جنيه .
2- شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة المعدنية خسرت 1.6 مليار جنيه مقارنة بربح 571 مليون جنيه،وحققت إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 12.1 مليار جنيه ..
3 - شركة الحديد والصلب المصرية خسرت 982.830 مليون جنيه مقابل، 1.526 مليار جنيه وبلغت المبيعات 689.521 مليون جنيه، مقابل 1.096 مليار.
4 - شركة العامة للخزف والصينى " شيني" خسرت 54.3 مليون جنيه، مقابل 59.7 مليون جنيه ، وبلغت الإيرادات 267.48 مليون جنيه، مقابل 247.77 مليون جنيه.
5 - شركة الصناعات الكيماوية كيما، خسرت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح 32.33 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه .
6 - شركة العامة لصناعة الورق راكتا خسرت 124.648 مليون جنيه مقابل خسائر 123.262 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج 16 شركة قطاع أعمال عام مدرجة فى البورصة 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.