شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج 16 شركة قطاع أعمال عام مدرجة فى البورصة 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت نتائج 16 شركة قطاع أعمال عام، مدرجة في البورصة المصرية خلال العام المالى 2019-2020 حيث نجحت 5 شركات أدوية في تحسين نتائجها بشكل كبير فيما تراجعت نتائج 5 شركات رابحة في الوقت الذى ارتفع عدد الشركات الخاسرة لـ 6 شركات .

أولا الشركات التي زادت إيراداتها وأرباحها

1 - شركة ممفيس ربحت 17.4 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق ،وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات، مقابل 359.65 مليون جنيه .

2- شركة العربية للأدوية ربحت 93.6 مليون جنيه، مقابل 43.1 مليون جنيه و

وارتفعت إيراداتها ل 520.79 مليون جنيه مقابل 436.35 مليون جنيه.

3 - شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ربحت 93.38 مليون جنيه، مقابل 6.7 مليون جنيه ،وارتفعت إيراداتها ل 812.54 مليون، مقابل 638.4 مليون جنيه.

4 - شركة الإسكندرية للأدوية ربحت 170.04 مليون جنيه، مقابل 112.85 مليون جنيه ،وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 829 مليون جنيه .

5 - شركة القاهرة للأدوية ربحت 109.14 مليون جنيه، مقابل 85.17 مليون جنيه وارتفعت مبيعاتها ل 1.01 مليار جنيه، مقابل 962.9 مليون جنيه.

ثانيا شركات تراجعت أرباحها وإيراداتها

1- شركة مصر الجديدة التابعة للقابضة للتشييد تراجعت أرباحها بنسبة 2.88 % خلال العام المالي 2019-2020،حققت أرباحاً 365.57 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 376.39 مليون جنيه ،وتراجعت الإيرادات إلى 1.099 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه.

2 - شركة مصر للفنادق، التابعة للقابضة للسياحة ،تراجعت أرباحها بنسبة 67.5 % على أساس سنوي ،حققت أرباحاً 57.4 مليون جنيه ،مقابل 176.39 مليون جنيه بالعام المالي الماضي، وتراجعت المبيعات إلى 267.57 مليون جنيه، مقابل 496.5 مليون جنيه .

3 – شركة اسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، تراجعت أرباحها 19.2%، بلغت أرباحها 1.48 مليار جنيه، مقابل 1.83 مليار جنيه ،وتراجعت المبيعات إلى 2.55 مليار جنيه، مقابل 2.92 مليار جنيه.

4 - شركة القناة للتوكيلات الملاحية حققت أرباحاً بلغت 328.4 مليون جنيه،مقابل 225.5 مليون جنيه، وتراجعت الإيرادات إلى 55.5 مليون جنيه مقابل 86.8 مليون جنيه.

5 - شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، تراجعت أرباحها 18%، حققت 63.7 مليون جنيه، مقابل 77.45 مليون جنيه،

وحققت إيرادات بلغت 365.7 مليون جنيه، مقابل 362.5 مليون جنيه.

ثالثا شركات خاسرة

1 - الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحرى ارتفعت خسائرها 12.3 % خسرت 25.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه.

وانخفض إجمالى إيرادات الشركة إلى 11.27 مليون جنيه، مقابل 13.25 مليون جنيه .

2- شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة المعدنية خسرت 1.6 مليار جنيه مقارنة بربح 571 مليون جنيه،وحققت إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 12.1 مليار جنيه ..

3 - شركة الحديد والصلب المصرية خسرت 982.830 مليون جنيه مقابل، 1.526 مليار جنيه وبلغت المبيعات 689.521 مليون جنيه، مقابل 1.096 مليار.

4 - شركة العامة للخزف والصينى " شيني" خسرت 54.3 مليون جنيه، مقابل 59.7 مليون جنيه ، وبلغت الإيرادات 267.48 مليون جنيه، مقابل 247.77 مليون جنيه.

5 - شركة الصناعات الكيماوية كيما، خسرت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح 32.33 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه .

6 - شركة العامة لصناعة الورق راكتا خسرت 124.648 مليون جنيه مقابل خسائر 123.262 مليون جنيه.