شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسات الأسبوع وثاني جلسات الشهر في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع وثاني جلسات الشهر على تباين في الأداء مع في مجملها إيجابية مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لإحياء محادثات الإنفاق المالي في الولايات المتحدة والتقدم المحرز في لقاحات فيروس كورونا بالإضافة للبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن استراليا واليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 16.5% مقابل 17.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات بنمو 11.9%، وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن قراءة ثقة المستهلك الياباني لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 33.0 مقابل 33.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ضمن شهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي، عن كون المركزي الاسترالي حول منعطفاً في الاقتصاد، موضحاً أن التوقعات الاقتصادية أفضل بشكل ملحوظ عن ثلاثة أشهر مضت، إلا أنه من المرجح أن تصل معدلات البطالة لقمتها ضمن نطاق الـ7%، مضيفاً أن الناس من المحتمل أن يستمروا في اتبع نهج أكثر حرصاً للاقتراض مما فعلوه قبل جائحة كورونا، ووسط تأكيده على أن بنك استراليا الاحتياطي على استعداد للقيام بالمزيد إذا لزم الأمر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساعاً 3.3% مقابل انكماش 7.0% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى اتساع 2.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 3.8% مقابل 6.3% في الربع الثاني، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 4.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقدم رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي مقترحاً جديداً لتمرير المزيد من برامج الإغاثة من تداعيات جائحة كورونا، كما تبعنا طرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل مراجعة لخطته التحفيزية الأصغر على زملائه الجمهوريين، مما أحى الآمال حيال توصل قطبي السياسة الأمريكية الديمقراطيين والجمهوريين لتسوية حول حزمة تحفيز جديدة داخل الكونجرس قريباً.

وفي سياق أخر، سعت شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية للحصول على تصريح تنظيمي للقاحهم المشترك للفيروس التاجي في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت بيو-تك أنها قد تبدأ في شحن الجرعات الأولى "في غضون ساعات" بعد الموافقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اكتساب الموجة الثانية من فيروس كورونا قوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتحذير صانعي السياسات من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذر بالأمس المشرعين في الكونجرس الأمريكي خلال النصف الأول من شهادته حول قانون "CARES" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ من كون الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة تالفة وغير مؤكدة، ومن المرتقب أن يدلي باول في وقت لاحق اليوم بالنصف الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.25% ليربح 4.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,772.87، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.12% ليخسر 31.17 نقطة ويصل إلى المستوى 26,756.37.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.15% ليربح 7.84 نقطة ويصل إلى المستوى 5,074.94، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليربح هو الأخر 3.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,454.96.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.04% ليربح 11.13 نقطة ويصل إلى المستوى 26,578.81، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.30% ليربح هو الأخر 34.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,668.51.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.11% ليربح 13.93 نقطة ويصل إلى المستوى 12,743.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.11% ليخسر 6.93 نقطة ويصل إلى المستوى 6,581.60.