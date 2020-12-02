شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي عقب شهادة لوي واتساع الاقتصاد الاسترالي والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ مطلع أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.7376 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7371، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7390، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7366.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ضمن شهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا، عن كون المركزي الاسترالي حول منعطفاً في الاقتصاد، موضحاً أن التوقعات الاقتصادية أفضل بشكل ملحوظ عن ثلاثة أشهر مضت، إلا أنه من المرجح أن تصل معدلات البطالة لقمتها ضمن نطاق الـ7%، مضيفاً أن الناس من المحتمل أن يستمروا في اتبع نهج أكثر حرصاً للاقتراض مما فعلوه قبل جائحة كورونا، ووسط تأكيده على أن بنك استراليا الاحتياطي على استعداد للقيام بالمزيد إذا لزم الأمر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساعاً 3.3% مقابل انكماش 7.0% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى اتساع 2.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 3.8% مقابل 6.3% في الربع الثاني، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 4.4%.

على الصعيد الأخر يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع خلق الوظائف إلى 433 ألف وظيفة مقابل 365 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راتدال كوارلز حيال التنظيم المالي في مؤتمر المصرفية الرقمية العالمية فاينتشال تايمز، وقبل أن فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك عقب ساعات من إلقائه بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام الكونجرس.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي عن الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده 15-16 من هذا الشهر.