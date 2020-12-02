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شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصاد الاسترالي يفوق التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساعاً 3.3% مقابل انكماش 7.0% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى اتساع 2.5%.
وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تقلص الانكماش إلى 3.8% مقابل 6.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 4.4%.
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