شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.29% بما يعادل -24.971 نقطة، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط تحدها قناة سعريه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,065.84، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,500.00 ومستوى المقاومة 8,850.00.