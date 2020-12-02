شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مبكو (1202) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 20.72، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.37% بما يعادل 0.68 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.68 ومستوى المقاومة 22.00.