شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يحلق عالياً – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم عسير (4080) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.86% بما يعادل 1.10 نقطة، وذلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، تحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 15.64، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.64 ومستوى المقاومة 18.21.