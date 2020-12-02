شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شاكر (1214) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق الجديد على اختراق مستوى المقاومة المحوري 16.40، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.40، ليستهدف مستوى المقاومة 19.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.