شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم جاكو (6020) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بنسبة بلغت 5.53% بما يعادل 1.12 نقطة، ليغلق السهم عند أعلى مستوياته خلال الجلسة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.80، طيلة ثبات الدعم 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.90 ومستوى المقاومة 22.80.