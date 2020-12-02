شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت حائل (3001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.75% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 15.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.60 ومستوى المقاومة 16.64.