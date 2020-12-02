شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم «إير بي إن بي» قد يصل إلى 35 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط «إير بي إن بي» Airbnb لتسعير سهمها بين 44 و50 دولارا في الاكتتاب العام المرتقب، مما يمنحها تقييما يصل إلى 35 مليار دولار على أقل تقدير، وفقا لملف جديد قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، الثلاثاء. تهدف الشركة إلى جمع حوالي 2.5 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي.

وكان آخر تقييم خاص للشركة العاملة في مجال حجز الفنادق والمنازل عبر التطبيق 18 مليار دولار، بعد أن جمعت ملياري دولار في جولة تمويلية في وقت سابق من هذا العام حيث عانت الشركة في الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا.

وكان هذا ما يقرب من نصف ذروة تقييمها الخاص (31 مليار دولار) من عام 2017.

وستدرج أسهم الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز «ABNB» في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدأ عرض «اير بي إن بي» الترويجي الثلاثاء.

وأصدرت «اير بي إن بي» أول نتائج فصلية الشهر الماضي، حيث سجلت صافي دخل قدره 219 مليون دولار فيما بلغت إيراداتها 1.34 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض حوالي 19% عن العام السابق. ومثل معظم شركات السفر، شهدت «اير بي إن بي» انخفاضًا في الأعمال بسبب الجائحة.

ولكن بعد الاستغناء عن 25% من موظفيها، أو حوالي 1900 موظف، في مايو، رأت «اير بي إن بي» أن أعمالها بدأت تعود سريعاً. وكان ذلك بفضل زيادة الإيجارات في المناطق الريفية حيث بحث الناس عن ملاذ آمن بعيداً عن الوباء. وكان من المتوقع في الأصل طرح الشركة للاكتتاب العام في النصف الأول، لكن الأزمة أخرت ذلك.