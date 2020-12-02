شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الشرقي: إنجازات غير مسبوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها نحو المستقبل بإنجازات غير مسبوقة على نطاق المنطقة، وهي تحتفل بالذكرى ال 49 لقيام الاتحاد، من أبرزها إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، وتشغيل المحطة الأولى من محطات مفاعل براكة للطاقة النووية الأربع، تحقيقاً لرؤيتها في إنشاء برنامج سلمي للطاقة النووية، كما واصلت نسقها التصاعدي واحتلت مراكز متقدمة عالمياً في تقارير التنافسية العالمية.

وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفال الدولة بيومها الوطني، أن الإمارات تشهد تطوراً مستمراً في السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة للنهوض بقطاع الأعمال بتوجيهات القيادة الرشيدة، ما مكنها من إحراز نتائج مرموقة في زيادة مرونة سوق العمل ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات التي يشهدها العالم، متأثراً بمستجدات التكنولوجيا والثورة الرقمية، لتتبوأ مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في هذا المسار الحيوي الذي يرسم ملامح اقتصادات المستقبل المشرق والواعد بالمزيد من الرخاء والازدهار.

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