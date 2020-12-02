شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الهنداسي: دور ريادي للدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الإمارات وهي تحتفل بيومها الوطني ال 49 تمكنت من أن الاستحواذ على إعجاب العالم بإنجازاتها غير المسبوقة في المنطقة، ولدورها الريادي، كمحور لتنمية التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال، سواء في أسواقها المحلية أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأشار إلى أن كل ذلك تحقق بفضل القيادة الرشيدة التي استثمرت في بناء الإنسان وسخرت كل الجهود لتمكينه، وبجهود أبناء وطن تكاتفوا والتفوا حول قيادتهم وعملوا بجد وعزيمة وتفانٍ في رسم صورة حضارية مشرقة للدولة عالمياً.

وقال سلطان الهنداسي إن احتفال الإمارات باليوم الوطني لهذا العام يأتي وهي تسعى جاهدة لوضع أكبر استراتيجية عمل وطنية وتنموية للخمسين عاماً المقبلة بمشاركة مكونات المجتمع من المواطنين والمقيمين والقطاعين الحكومي والخاص وعلى المستويين الاتحادي والمحلي تلبية لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العام 2020 «عام الاستعداد للخمسين».

