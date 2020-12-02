شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات الهندسية تحقق نموا فى 4 أشهر بقيمة 870 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صادرات الصناعات الهندسية ارتفاع فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 رغم الأزمة التى يمر بها العالم من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا إلا أن الصناعات الهندسية استطاعت أن تحقق معدل نمو طفيف فى 4 أشهر اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر من العام الحالى 2020 بنحو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الهندسية 870.3 مليون دولار فى مقابل 865 مليون دولار العام الماضى.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أهم القطاعات التى أثرت على زيادة الصادرات هى مكونات السيارات بنسبة 13%، والأجهزة المنزلية بمعدل نمو نحو 14%، والصناعات الأخرى الفنية والطبية 60%، ووسائل النقل بنحو 172% بالإضافة إلى الطلمبات بنسبة 172%، وقال أن أهم الدول التى ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إليها هى فرنسا والعراق، والجزائر، والمغرب، والكويت، وألمانيا، والسودان، بالإضافة إلى أسبانيا وكينيا.

وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، أن الارتفاع الطفيف للصادرات جاء بسبب بدء تأثير الموجة الثانية من كورونا سلبيا اعتبارا من منتصف إبريل وأول مايو من العام الجارى وبدأت الكثير من دول العالم أن تتخذ قرارات الإغلاق تخوفا من عودة انتشار الفيروس وبدأت السودان فى إغلاق الحدود مما أثر على الصادرات المصرية التى رغم الأزمة ارتفعت ولكن بمعدل طفيف نصف فى المئة.

وقال الصياد، إن العام المقبل 2021 هو عام التفاؤل وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد توقعات بالقضاء على الفيروس فى الربع الأول من العام المقبل وظهور الفكسيم، لافتا إلى أنه جارى دراسة برنامج لتعويض الصادرات وزيادتها العام المقبل وتحقيق استراتيجية القيادة السياسية فى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار فى السنوات المقبلة.