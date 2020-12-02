شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لينهي تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 5950 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 5850 نقطة، ملامسا بذلك خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لأعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة6250 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5850نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,876 وبين مستوى المقاومة هو 6,082 نقطة