تعرف على تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول 9 شهور فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أول 9 أشهر من 2020، وبالتى كانت كالتالى: وفر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلات 2.987 مليار جنيه لمختلف المشروعات على مستوى الدولة من يناير حتى سبتمبر 2020. استفاد منها 102.8 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى 159.3 ألف فرصة عمل. قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية التى وفرها الجهاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 بلغت 2 مليار و889.9 مليون جنيه مولت حوالى 102824 ألف مشروع صغير ومتناهي. توفير حوالى 159.270 ألف فرصة عمل. ومنح الجهاز تمويل 97.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 255.8 ألف يومية عمل. إجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة التى مولت من خلال الجهات الوسيطة بلغت 1059.9 مليون جنيه واستفاد منها 9304 مشروعا ووفرت 17768 فرصة عمل. إجمالى الاقراض المباشر فبلغ 443.9 مليون جنيه مولت 1854 مشروعا ووفرت 7709 فرص عمل. إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة 1503.8 مليون جنيه استفاد منها 11158 مشروع ووفرت 25477 فرصة عمل أما تمويلات مشروعات متناهية الصغر 1386.1 مليون جنيه مولت 91666 مشروع ووفرت 133793 فرصة عمل.

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