شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع تزامناً مع ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع ضعف العملة الأمريكية بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية قوية.



وتترقب الأسواق ما ستؤول إليه الجولة الحالية من مفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تقريب وجهات النظر وتنفيذ الخروج من التكتل الموحد بشكل مرن وفي جعبة لندن اتفاق تجاري وجمركي مع بروكسل.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية البريطاني ارتفع إلى 55.6 نقطة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر عند 55.2 نقطة دون تغيير.



هذا، وتتبدد الحالة الإيجابية بشأن لقاح شركة "أسترازينيكا" الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" البريطانية نظرا لاكتشاف بعض المشكلات التصنيعية وأيضا زيادة الشكوك بشأن فاعلية وأمان هذا اللقاح في الوقاية من كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.342، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3441 في حين سجل أقل سعر عند 1.3317 دولار.