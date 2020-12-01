شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق متاجر «دبنهامز» يهدد 12 ألف وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه سلسلة متاجر «دبنهامز» البريطانية الشهيرة خطر إغلاق متاجرها بعد فشل الجهود الأخيرة لإنقاذ الشركة المتعثرة من الإفلاس. وتعني الخطوة الأخيرة بحسب «بي بي سي» أن جميع موظفي الشركة البالغ عددهم 12 ألف موظف سيفقدون وظائفهم بعد أن تتوقف متاجر السلسلة البالغ عددها 124 عن العمل.

وتعثرت «دبنهامز» للمرة الثانية في إبريل/ نيسان الماضي بعد تعيين مصفيين لها، وكانت هنالك آمال لإنقاذها من الإفلاس بعد دخول شركة «جي دي سبورتس» في محادثات للاستحواذ على سلسلة المتاجر العريقة البالغ عمرها 242، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب انسحاب «جي دي سبورتس».

ومن المقرر أن تستمر عمليات متاجر «دبنهامز» خلال الأشهر المقبلة، ما لم يقم المسؤولون بإجراء صفقة لبيع كل أو جزء من أعمال السلسلة.

وستبدأ شركة «هيلكو» المتخصصة في إعادة هيكلة وتصفية منافذ تجارة التجزئة اليوم الأربعاء بعمليات تفتيش وفحص للمتاجر من أجل تقييم مخزوناتها. ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من انهيار مجموعة «أركاديا» لتجارة الأزياء والملابس، ما يعرض 13 ألف وظيفة للخطر. (وكالات)

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