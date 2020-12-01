شكرا لقرائتكم خبر عن دبي موطن البيئة الطبيعية الأجمل في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قال موقع «يورونيوز» في تقرير حديث إن صحراء دبي تعتبر موطناً للبيئة الطبيعية البكر الأجمل في الإمارات العربية المتحدة، إذ بات بإمكان زوار محمية دبي الصحراوية المغلقة التي تبلغ مساحتها 225 كيلومتراً مربعاً، وللمرة الأولى قيادة سياراتهم الخاصة والتخييم طوال الليل، كجزء من تجربة «ساند شيربا» السياحية.

ويشير روب نيكولاس المؤسس ورئيس شركة «ساند شيربا» للسفاري والتخييم إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذه التجربة للأشخاص الذين يقومون بقيادة سياراتهم بأنفسهم.

وأضاف إن هذه التجربة «ليست مثل أي تجربة توغل في الكثبان الرملية التقليدية، بل هي تشبه إلى حد كبير رحلات السفاري، لذا سترى الغزلان الرملية والمها العربية وبعض السحالي وأيضاً قد تجد بعض المخلوقات الأخرى المثيرة».

وخلال هذه الجولة، وأنت في طريقك إلى المخيم الأساسي، ستشاهد المناظر الطبيعية المحيطة الخلابة، كما يمكنك التعرف إلى العديد من الحيوانات المتنوعة، التي قد تصل إلى مئات الفصائل.

ولدى وصولك مساءً إلى المخيم الأساسي، ستجد مقطورة «بنمان» العسكرية السابقة بانتظارك، والتي حولت إلى وحدات تخييم مكتفية ذاتياً، إذ تم تجهيز المقطورة بشكل كامل بأدوات الطبخ والأواني بالإضافة إلى سرير وحمام خاص.