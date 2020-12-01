شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» توفر باقة بيانات مجانية للمواطنين.. و«دو» للحظات المميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- دبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني ال 49، أعلنت «اتصالات» عن توفير باقة بيانات مجانية للهواتف المتحركة سعة 49 جيجابايت للمشتركين الإماراتيين، صالحة للاستخدام داخل دولة الإمارات وأثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحتفل «اتصالات» باليوم الوطني لدولة الإمارات هذا العام أيضاً من خلال عمل فني ضخم بعنوان (في بلادنا #لا_شيء_مستحيل) حصل حتى الآن على أكثر من مليون مشاهدة على حساب «اتصالات» في تويتر.

ويجمع هذا الإنتاج الفني الضخم نخبة من المسؤولين الإماراتيين، والشخصيات القيادية، وأبطال خط الدفاع الأول، والفنانين، والرياضيين، والمتفوقين، والشخصيات المجتمعية، وأصحاب الهمم، والمؤثرين، والعاملين في مختلف القطاعات الحيوية من مواطني دولة الإمارات، في رسالة تجسد مشاعر الحب والوفاء والإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بيومها الوطني ال49.

من ناحيتها أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حملة خاصة للمشاركة في احتفالات الدولة وذلك من خلال عرض مقطع فيديو يسلط الضوء على مجموعة من اللحظات والذكريات التي عاشها كل من سكن على أراضيها خلال ال 49 عاماً الماضية.

ويشكل الفيلم القصير الذي يتضمن في محتواه لحظات استثنائية عاشها مختلف الأفراد من فئات عمرية وجنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة، مبادرة ملهمة وفريدة تحتفي بالعديد من المحطات التي شهدها سكان الإمارات على مدار ال 49 عاماً الماضية. ويجسد محتوى الفيديو الذي جرى تقسيمه بين (1 و49) ليمثل كل رقم سنة من سنوات الاتحاد، حيث يُظهر كل رقم لحظة أو ذكرى عاشها فرد من سكان دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يشكل اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة سنوية ملهمة تحرك فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض الطيبة كما أنه يوفر فرصة مثالية للتفكر والتأمل بما حققته دولتنا من إنجازات بفضل القيم التي أرساها آباؤنا المؤسسون ورؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة إضافة إلى مساهمات أبناء الإمارات وأفراد المجتمع المحلي، حيث أصبحت الإمارات أيقونة عالمية ومثالاً يُحتذى به في التسامح والانفتاح والتقدم والازدهار عبر كافة المجالات. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نتطلع في هذه المناسبة المجيدة إلى العقود الخمسة المقبلة وما ستحمله من إنجازات جديدة لدولتنا. وندعو بدورنا كل فرد من أفراد المجتمع الإماراتي للمشاركة في دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في تحقيق طموحات الدولة للمستقبل».