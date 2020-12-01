شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «العقار» تتربع على عرش مشتريات الأجانب في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

هيمنت أسهم القطاع العقاري على مشتريات الأجانب (غير العرب) في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال شهر نوفمبر المنصرم، بواقع 137.54 مليون سهم، بينما جاء في المركز الثاني أسهم قطاع البنوك بواقع 91.3 مليون سهم. وكشف تحليل ”الخليج 365” لبيانات الأسواق للشهر المنصرم، تركيز شراء الأجانب على «إعمار العقارية»، و«الدار» و«إعمار مولز»، و«إعمار للتطوير»، وأخيراً «رأس الخيمة العقارية».

بينما ركزوا مشترياتهم في قطاع البنوك على أسهم «أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«جي إف إتش المالية» المزدوجة الإدراج، وأخيراً «مصرف عجمان».

العقار

جاءت أسهم «إعمار العقارية» في الصدارة من حيث جذب المشترين الأجانب، ليرفعوا ملكياتهم في أسهم الشركة خلال نوفمبر بواقع 71.6 مليون سهم، بنسبة تغيير بلغت 1% بعد أن ارتفعت ملكياتهم بنسبة 26.5% بتاريخ 30 نوفمبر مقارنة مع 25.5% في يوم 28 أكتوبر الماضي (آخر جلسة تداول في الشهر).

واحتلت أسهم شركة «الدار العقارية» المركز الثاني من حيث الشراء الأجنبي بواقع 41.98 مليون سهم، وبنسبة تغيير بلغت 0.53% استناداً إلى نسبة ملكياتهم سجلت 24.03% يوم 30 نوفمبر مقارنة مع 23.5% يوم 28 أكتوبر.

وجاءت ثالثاً أسهم شركة «إعمار مولز» بواقع 16.9 مليون سهم، وبنسبة تغيير 0.13% مع تسجيل نسبة تملكهم يوم 30 نوفمبر 7.13% مقابل 7% يوم 28 أكتوبر، بينما جاءت في المركز الرابع أسهم شركة «إعمار للتطوير» بواقع 6.8 مليون سهم، بعد أن كانت نسبة تملكهم في 30 نوفمبر 4.87% مقارنة مع 4.7% يوم 28 أكتوبر، وأخيراً جاءت «رأس الخيمة العقارية» بمشتريات متواضعة لم تتجاوز 242 ألف سهم.

البنوك

ركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في قطاع البنوك على سهم «أبوظبي الإسلامي» بواقع 64.6 مليون سهم، بنسبة تغيير بلغت 1.78% بعد أن سجلت نسبة تملكهم في أسهم المصرف يوم 30 نوفمبر 6.02% مقارنة مع 4.24% يوم 28 أكتوبر الماضي.

وجاءت في المركز الثاني أسهم «الإمارات دبي الوطني» بواقع 11.36 مليون سهم وبنسبة تغيير بلغت 0.18% بعد أن بلغت نسبة الملكية في 30 نوفمبر 9.12% مقارنة مع 8.94% يوم 28 أكتوبر، ثم «أبوظبي الأول» بواقع 8.14% وبنسبة تغيير 0.07% على أساس 14.29% نسبة ملكياتهم يوم 30 نوفمبر مقارنة مع 14.21% يوم 28 أكتوبر.

وسجلت ملكية الأجانب في أسهم شركة «جي إف إتش المالية» نحو 7 ملايينن سهم، وبنسبة تغيير 0.19% بعد أن كانت نسبة ملكياتهم في الشركة يوم 30 نوفمبر 6.26% مقارنة مع 6.07% يوم 18 أكتوبر، وأخيراً «مصرف عجمان» بمشتريات متواضعة بلغت 210 آلاف سهم.