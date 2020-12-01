شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره عقب صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وعمق خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انخفض إلى 57.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 57.9 نقطة.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها سوف تبدأ توزيع جرعات من لقاحين مضادين لفيروس كورونا قبيل أعياد واحتفالات الكريسماس هذا الشهر.



ومن جانبها، ذكرت شركة "موديرنا" أمس أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تقترب من 100% كما أن اللقاح مناسب لجميع الفئات العمرية ويحمي من الأعراض الشديدة للفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.2 نقطة.