التنمية الزراعية يتفاهم مع «حصر» لتطوير القطاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الزراعية أمس مذكرة تفاهم مع مشروع تطوير السجل الزراعي «حصر» بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحقيق التكامل بين الوزارة والصندوق لتطوير القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير عام الصندوق منير السهلي.

ووقع المذكرة مدير عام مشروع تطوير السجل الزراعي المهندس محمد العبد اللطيف، ونائب مدير عام الصندوق للاستراتيجية المهندس عادل الجمعة.

ويقوم مشروع تطوير السجل الزراعي بـحصر كل المزارع والأنشطة الزراعية في المملكة عبر استخدام تقنية الاستشعار عن بعد (Remote sensing)، والتحقق الحقلي من البيانات ويقوم ببناء قاعدة بيانات جيومكانية لها.

وتأتي هذه المذكرة للربط الالكتروني بين الصندوق والمشروع في مجال الحصول على البيانات الخاصة بالحيازات، وذلك عبر نظام محدد وتبادل البيانات الفنية والاقتصادية لقطاع الزراعة وتحليلها، وتعزيز قواعد البيانات المشتركة.

يذكر أن مشروع «حصر» يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات الأنشطة الزراعية في المملكة، لبناء قاعدة بيانات شاملة تساهم في دعم اتخاذ القرارات لمصلحة القطاع الزراعي وتطويره، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى فتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تعزيز القطاع الزراعي وتطوير سبل التمويل في مختلف المجالات والخدمات المساندة في هذا المجال الحيوي في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي.