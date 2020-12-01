شكرا لقرائتكم خبر ساما يوافق على اندماج الجزيرة تكافل وسوليدرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت شركتا «الجزيرة تكافل»، و»سوليدرتي السعودية للتكافل» بتاريخ 30 نوفمبر 2020، خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي «ساما» على صفقة الاندماج بين الشركتين.

وأفادتا في بيانين منفصلين على «تداول»، أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على جميع الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج، والحصول أيضا على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج. مشيرتين إلى أنهما ستستمران بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.

وذكرتا أنه بعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستصدر وتنشر شركة سوليدرتي تعميم مجلس الإدارة، الذي سيكون موجها لمساهمي سوليدرتي، والذي سيتضمن بشكل رئيس رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج، كما ستصدر وتنشر الجزيرة تكافل مستند العرض، الذي سيكون موجها لمساهمي سوليدرتي، والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من الجزيرة تكافل لمساهمي سوليدرتي، وبعد ذلك ستدعو كلتا الشركتين الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.

ووقعت شركة الجزيرة تكافل تعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 23 أغسطس 2020.

اندماج الجزيرة تكافل وسوليدرتي