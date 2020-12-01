ساما يوافق على اندماج الجزيرة تكافل وسوليدرتي

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وأفادتا في بيانين منفصلين على «تداول»، أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على جميع الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج، والحصول أيضا على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج. مشيرتين إلى أنهما ستستمران بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.وذكرتا أنه بعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستصدر وتنشر شركة سوليدرتي تعميم مجلس الإدارة، الذي سيكون موجها لمساهمي سوليدرتي، والذي سيتضمن بشكل رئيس رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج، كما ستصدر وتنشر الجزيرة تكافل مستند العرض، الذي سيكون موجها لمساهمي سوليدرتي، والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من الجزيرة تكافل لمساهمي سوليدرتي، وبعد ذلك ستدعو كلتا الشركتين الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.
ووقعت شركة الجزيرة تكافل تعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 23 أغسطس 2020.
اندماج الجزيرة تكافل وسوليدرتي
- طريقة الاندماج: ستتم عن طريق دمج «سوليدرتي تكافل» في «الجزيرة تكافل»، ونقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة التي ستستمر في الوجود وستصبح الشركة الدامجة، وسيتم إلغاء إدراج أسهم سوليدرتي بعد نفاذ صفقة الاندماج.
- قيمة الاستحواذ: ستصدر «الجزيرة تكافل» 12.07 مليون سهم جديد مقابل الاستحواذ على «سوليدرتي تكافل».
- القيمة الاسمية للسهم: 10 ريالات.
- معامل المبادلة: إصدار 0.483 سهم في «الجزيرة تكافل» مقابل كل سهم في «سوليدرتي» / أو سهم واحد في «الجزيرة تكافل»، مقابل 2.07 سهم في «سوليدرتي».
- رأسمال الكيان الجديد: 470.66 مليون ريال (350 مليون ريال رأسمال الجزيرة تكافل حاليا).
- عدد أسهم الكيان الجديد: 47.07 مليون ريال (35 مليون سهم عدد أسهم الجزيرة تكافل حاليا).
- ملكية مساهمي الجزيرة تكافل بعد إتمام الصفقة: 74.36%
- ملكية مساهمي سوليدرتي بعد إتمام الصفقة: 25.64%
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