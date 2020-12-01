«تمهير» يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحفز برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أداء منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

ويدعو الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى عرض فرصه التدريبية، على البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ضمن برنامج «تمهير»، لتمكين خريجي وخريجات الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه من التسجيل والاستفادة من البرنامج.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، مع تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال ستة أشهر السابقة، ويكون حاصلا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط: taqat.sa .

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذا للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.