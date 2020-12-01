شكرا لقرائتكم خبر قرار اندماج الأهلية للتأمين واتحاد الخليج نافذ اعتبارا من غد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شركة الأهلية للتأمين التعاوني أن قرار الاندماج مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني سيكون نافذا من نهاية غد الخميس (3 ديسمبر 2020).

وقالت الأهلية للتأمين فيبيان أمس، على موقع تداول، «إن فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بينها وبين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ستنقضي بنهاية 3 ديسمبر 2020».

وأضافت أنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذا مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني الشركة الأهلية على صفقة الاندماج.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «الأهلية للتأمين التعاوني» مطلع أكتوبر الماضي، على العرض المقدم من قبل شركة «اتحاد الخليج»، بغرض دمج الشركتين وفقا لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات.

وسيكون الاندماج من خلال إصدار ما مجموعه 7.95 ملايين سهم من أسهم العوض في شركة اتحاد الخليج، مقابل كامل أسهم رأس المال المصدر في شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وانقضاء هذه الأخيرة، وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.