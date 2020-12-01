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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص الاستثمار والأعمال بين المملكة وكازاخستان، تستعرضها ورشة عمل افتراضية تنظمها غرفة القصيم غدا، عبر الاتصال المرئي.

وأوضح أمين عام الغرفة محمد الحنايا أن، الورشة تأتي ضمن أدوار الغرفة وحرصها على طرح الفرص الاستثمارية والاستفادة منها وعرضها لرجال أعمال المنطقة، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية في منطقة القصيم، وتذليل كل التحديات التي تواجه المستثمرين من الخارج عبر التكامل والتعاون مع الجهات كافة، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمنطقة.

وتهدف الورشة إلى توفير منصة الكترونية للشركات الكازاخستانية والسعودية، مما يساعد على انتشار منتجات الشركات فيما بينهم والتعرف عليها، إضافة إلى لقاء نظرائهم من أصحاب الأعمال لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مبينا أن ورشة العمل ستستعرض الفرص الاستثمارية في كازاخستان في مجالات الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة إلى جانب الخدمات اللوجستية.