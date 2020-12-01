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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية انتخبت الدكتور إيهاب أبوركبة رئيسا، والمستشار سيف التركي والدكتورة ميمونة بلفقيه نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

ونوه أبوركبة بأهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الاستشارات بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مؤكدا أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية، مثمنا الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلا عن تسخير إمكانياته لخدمة أهدافها، الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وبين أن قطاع الاستشارات في المملكة يعد من القطاعات الواعدة التي يعول عليها كثيرا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات سيما قطاع الاستشارات الوطني.