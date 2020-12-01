4 جامعات تحصل على تراخيص دبلومات عن بعد في تخصصات مالية وتسويقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت 4 جامعات سعودية على تراخيص تقديم دبلومات عن بعد في تخصصات: المالية والإدارة والتسويق والمبيعات والخدمات اللوجستية، والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالمملكة.

وأوضح المركز الوطني للتعليم الالكتروني، أنه منح جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل وجامعة القصيم وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الالكتروني، وفق ضوابط ومعايير المركز التي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها أخيرا.

وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على ترخيص لدبلوم المبيعات الاحترافي والتسويق والإدارة العامة والبنوك والتأمين، كما حصلت جامعة الملك فيصل على ترخيص لدبلوم التسويق والمبيعات والمصرفية والتأمين والإدارة العامة، بينما حصلت جامعة القصيم على ترخيص لدبلوم التسويق الرقمي وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد والمحاسبة والمبيعات، وحصلت جامعة الأميرة نورة على ترخيص لدبلوم التسويق.

وقد أعلن المركز الوطني للتعليم الالكتروني عن إطلاق خدمة التراخيص لجهات وبرامج التعليم والتدريب الالكتروني في كل الجامعات الحكومية والخاصة، والجهات التعليمية والتدريبية في المملكة، حيث تقدم عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والجهات التعليمية والتدريبية والجهات الحكومية والخاصة المختلفة بطلبات للحصول على ترخيص المركز، وتجري حاليا الإجراءات المتعلقة بمنحها الترخيص اللازم.

وقد منح المركز الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الالكتروني مهلة سنة - مضت منها 4 أشهر منذ تاريخ نفاذ لائحة التراخيص - لتصحيح أوضاعها بالحصول على ترخيص المركز، لتتمكن من ممارسة نشاطاتها التعليمية والتدريبية الالكترونية، وفي حال لم يتم التصحيح لا يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الالكتروني.

ويأتي تقديم خدمة التراخيص ووضع ضوابط ومعايير للتعليم والتدريب الالكتروني بالمملكة ضمن جهود المركز لضبط جودة التعليم الالكتروني بالمملكة، كما هو منصوص عليه في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وقد قام المركز بعدد من الخطوات أخيرا، بهدف رفع مستوى جودة التعليم الالكتروني وضبط ممارساته، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع باتجاه هذا النوع من التعليم الذي أصبح ضرورة وخيارا استراتيجيا للمستقبل بعد جائحة كورونا.

جامعة الملك عبدالعزيز

ترخيص لدبلوم: المبيعات الاحترافي - التسويق - الإدارة العامة - البنوك والتأمين

جامعة الملك فيصل

ترخيص لدبلوم: التسويق والمبيعات - المصرفية والتأمين - الإدارة العامة

جامعة القصيم

ترخيص لدبلوم: التسويق الرقمي - إدارة اللوجستيات - سلاسل الإمداد - المحاسبة - المبيعات

جامعة الأميرة نورة