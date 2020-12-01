شكرا لقرائتكم خبر عن دور المؤسسات المالية الحكومية والخاصة في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي بقمة مصر الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش جلسة الاستثمار والتمويل بقمة مصر الاقتصادية الثانية دور المؤسسات المالية الحكومية والخاصة في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي، وذلك خلال فعاليات القمة التي تنطلق غدا الأربعاء، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

يشارك في الجلسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية، ويديرها الإعلامي أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، وتناقش صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح ، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى. وشكل الخدمات والمنتجات المصرفية في المستقبل والدروس المستفادة من أزمة كورونا، إلى جانب محاولة رسم تصور حول لمرحلة ما بعد كورونا وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وبرنامج الطروحات الحكومية.

وقد حظيت قمة مصر الاقتصادية هذا العام على رعايات عدد من المؤسسات الهامة حيث تأتي القمة برعاية كلا من البنك التجاري الدولي CIB، بنك التعمير والإسكان، في القطاع المصرفي بالإضافة إلى فودافون مصر، المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر واورنج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي القطاع العقاري حظت القمة برعاية ماونتن فيو وهايد بارك للتطوير العقاري.