شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الشركات العقارية الكبرى يستعرضون الفرص والتحديات بقمة مصر الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض عدد من رؤساء ومسؤولي أكبر الشركات العقارية التحديات التى تواجه القطاع العقاري مؤخرا بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال جلسة القطاع العقاري، بقمة مصر الاقتصادية والتي يديرها جمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة بي أو دي إيجيبت.



رؤساء الشركات العقارية الكبرى

خلال فعاليات قمة مصر الاقتصادية التي تنطلق غدا الأربعاء، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

وتستضيف الجلسة الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقاري، والأستاذ أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري.

وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري والتغيرات التي طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمي في صالح القطاع العقاري، وتقييم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية، واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل في القطاع العقاري بين المطور والمشتري، وخدمات ما بعد البيع في القطاع العقاري والآلية التنظيمية بين المطور والمسوق ، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام أكثر من 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وقد حظيت القمة هذا العام على رعايات عدد من المؤسسات الهامة حيث تأتي القمة برعاية كلا من البنك التجاري الدولي CIB، بنك التعمير والإسكان، في القطاع المصرفي بالإضافة إلى فودافون مصر، المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر واورنج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي القطاع العقاري حظت القمة برعاية ماونتن فيو وهايد بارك للتطوير العقاري.