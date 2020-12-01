شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون دوت كوم" يرتفع مدعوماً بتحقيق مبيعات قوية في "اثنين الإنترنت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعوماً بالكشف عن تحقيق مبيعات قوية في موسم التسوق أمس المسمى بـ"إثنين الإنترنت".



وذكرت "أمازون" بأن مبيعات الشركات ارتفعت عبر منصاتها وخدماتها بنسبة 60% على مستوى العالم خلال الفترة من يوم الجمعة الماضي (الجمعة السوداء) وحتى أمس "إثنين الإنترنت".



وارتفع إجمالي المبيعات الإلكترونية التي تحققت عبر منصات "أمازون دوت كوم" إلى 4.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة سلفاً، حيث سجلت 70 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مبيعات قوية.



وأكدت "أمازون" أن الموسم المذكور بين الجمعة والإثنين شهد مبيعات قياسية هي الأكبر منذ انطلاقتها، وذلك بدعم من جائحة كورونا التي دفعت الكثيرين للتسوق إلكترونيا.



وتجدر الإشارة إلى أن "أمازون" من بين عدد قليل من الشركات العالمية التي استفادت بقوة من أزمة كورونا خلال العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 3195.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3198.3 دولار وأقل سعر عند 3157.1 دولار.