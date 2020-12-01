شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الصناعات التحويلية الأمريكية ينخفض خلال نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات أن نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض في الشهر الماضي.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى 57.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 57.9 نقطة.