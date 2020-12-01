شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النفط بقوة ليكسر مستوى 44.70 ويصل إلى حاجز 44.10، ويعود لاختبار المستوى المكسور، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 43.25 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، بينما يمثل الثبات دون 45.55 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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