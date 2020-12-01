شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحقق الهدف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 1805.00 واخترقه ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تماسك السعر فوق المستوى المذكور وفوق 1794.84 سيدفع السعر إلى مناطق 1830.00 كمحطة رئيسية تالية.

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