شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات و"ناسداك" عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار التفاؤل بشأن لقاحات كورونا وإمكانية احتواء الفيروس في وقت قريب.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنها سوف تبدأ توزيع جرعات من لقاحين مضادين لفيروس كورونا قبيل أعياد واحتفالات الكريسماس هذا الشهر.



كانت شركة "موديرنا" قد أعلنت أمس أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تقترب من 100% كما أن اللقاح مناسب لجميع الفئات العمرية ويحمي من الأعراض الشديدة للفيروس.



وتستعد بعض الشركات الدوائية للتقدم بتصريح للحصول على موافقة السلطات الأمريكية من أجل الاستخدام الطاريء للقاحات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 385 نقطة) إلى 3022 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 12307 نقاط، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 3668 نقطة.