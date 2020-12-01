شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"التخصيص القابضة" تتخارج من استثمار في فرنسا بربح 906 ألف دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التخصيص القابضة عن قيام إحدى الشركات الزميلة، شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي، ببيع كامل حصتها، التي تُمثل50% في شركة وليبور فور في فرنسا.

وقالت شركة التخصيص، في بيان لبورصة الكويتي المالية، اليوم الثلاثاء، إن شركتها الزميلة، والمملوكة للمجموعة بنسبة 42.98%، تخارجت من كامل حصتها مُحققة أرباح من التخارج بمبلغ 2.473 مليون يورو بما يُعادل 906 آلاف دينار.

واشارت الشركة، إلى أن الأرباح المُحققة من التخارج قد يؤثر في تخفيض البيانات المالية المُتكبدة للشركة الزميلة في الفترات السابقة.

وأفادت الشركة، بأن الأثر المالي للتخارج لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، حيث سينعكس هذا الأثر على البيانات المالية للعام الحالي المنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن اشركة حققت خسائر بلغت 4.33 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ، مقابل خسائر بنحو 195.38 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي.