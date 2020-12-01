ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الجرام نحو 2 جنيه.

وبحسب ما ذكر موقع "صدى البلد"، فإن سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر سجل 776 جنيهاً.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 665 جنيها للجرام .

عيار 21 : 776 جنيها .

عيار 24 : 887 جنيها.

الجنيه الذهب: 6208 جنيه.

أوقية الذهب 1804 دولار.