شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء فى تعاملات يسيطر عليها الحذر ، خاصة بعد تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس لمدة 48 ساعة ، بعد تزايد الخلافات بين الدول الأعضاء حول سياسة الإنتاج لعام 2021 ،فى المقابل لا تزال السوق تستقبل بترحيب كبير الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،والمرشحة بقوة للسيطرة على الوباء الذي أضر بشدة مستويات الطلب العالمي على الوقود ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 45.68$ ، من مستوى الافتتاح عند 45.07$، وسجل أدنى مستوي عند 44.84$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 48.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 47.65$ ، وسجل أدنى مستوي عند 47.42$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 26% ، فى أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو الماضي.

والفضل الكبير لهذا المكسب الشهري الضخم يعود فى الأساس إلى الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تحسن مستويات الطلب على النفط فى أسيا ولا سيما فى الصين واليابان ، بالتزامن مع الامتثال القياسي لتحالف أوبك بلس فى تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي.

نقلا عن وكالة "رويترز" أجلت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا ،الاجتماع الذي كان مقررا اليوم لمدة 48 ساعة ، بعد تزايد الخلافات بين الدول الأعضاء حول سياسة الإنتاج لعام 2021.

يأتي هذا التأجيل فى الوقت الذي لا يزال المنتجين الكبار متخلفين حول حجم الإنتاج الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يعقد التحالف العالمي اجتماعا اليوم الثلاثاء قبل التأجيل إلى يوم الخميس بعد أن فشلت المناقشات على المستوي الوزاري يوم الاثنين فى التوصل إلى توافق.

وفى أحدث أخبار اللقاحات ، قالت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة 100% خلال التجارب المتقدمة من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.