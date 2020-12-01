شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نفط برنت يرتفع بنسبة 0.71 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:30 مساءً, 1 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” اليوم ، بنسبة 0.71 % ليصل إلى 48.22 دولاراً أمريكياً .

كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجله ، ما نسبته 0.57 % ليثبت عند 45.60 دولاراً أمريكياً .

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