شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.28% بما يعادل 5.10 نقطة ليستقر على سعر 403.80 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 470.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 502.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه