شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم شركة إيه إم دي (AMD) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 94.17، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.27% بما يعادل 5.47 نقطة ليستقر على سعر 92.66 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 94.17، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 106.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد