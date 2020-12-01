شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.43 نقطة ليستقر على سعر 138.99 دولار، وذلك في ظل تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 135.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 146.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه