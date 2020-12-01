شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من الارتفاع ليقترب من هدفنا المنتظر عند 23.60، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الميل الصاعد وتخطي هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 25.06، بينما الصمود أمام الاندفاع الصاعد الحالي سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.20 والمقاومة 23.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد