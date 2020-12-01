الليرة التركية تهبط 1% بعد تدابير جديدة بشأن الفيروس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هبطت الليرة التركية اليوم الثلاثاء واحدا بالمئة مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتراجعت العملة إلى 7.91 بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. واستقرت العملة يوم الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.