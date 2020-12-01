شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «المركزي» يشدّد على ضرورة الالتزام بدفع عجلة النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شدّد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على ضرورة التزام المصرف المركزي بمواصلة حماية وتعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي تحمل شعار الاستعداد للأعوام الـ50 المقبلة.

وجاء في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي مع موظفي المصرف المركزي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلّط فيها الضوء على المرونة التي تميّز بها المصرف المركزي في تعامله مع آثار جائحة كوفيد-19. وقدّم الشكر إلى كافة الموظفين على ما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال الأوقات الصعبة وغير المسبوقة التي شهدها العالم منذ مطلع السنة الجارية.

هذا وتناول الأحمدي الدور المحوري للمصرف المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وضمن هذا السياق، تطرّق إلى أهميّة تعزيز التحوّل الرقمي في هذا القطاع بما ينسجم مع الرؤية التي وضعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.

وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: بينما نحتفل بالذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات، لا يسعنا سوى الإشادة بالرؤية البعيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين لدولتنا العزيزة. فاليوم يعد مناسبة للتأكيد على مواصلة المسيرة في ظل القيادة الرشيدة للدولة والتطلّع إلى المستقبل بطموح وثقة.

وأضاف: كما نود أن نؤكد أهمية تحديد التوجّه الاستراتيجي للمصرف المركزي تمهيداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة العام المقبل، والذي يرتكز بشكل أساسي على النمو والابتكار مدعومين بالتحوّل الرقمي واللوائح التنظيمية المتطوّرة والرقابة الحصيفة. وبهذه المناسبة نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتأكيداً لقدرة المصرف المركزي على مواجهة تحدّيات جائحة كوفيد-19، رفع الشكر إلى مكتب فخر الوطن، لتقديرهم جهود المصرف المركزي باعتباره أحد أبطال الخطوط الأمامية. وقد نال المصرف المركزي هذا التكريم بالنظر إلى جهوده المستمرة في الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أزمة كوفيد-19.

